TTK ekipleri, Adıyaman'da depremzede çocuğu enkazdan 70 saat sonra kurtardı
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ekipleri, depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuğu 70 saat sonra sağ çıkardı.
Adıyaman
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentte, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
TTK ekipleri, yıkılan bir binanın enkazında yürüttükleri çalışma sonucu 7 yaşındaki Ahmet Erdem'i kurtarmayı başardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk hastaneye kaldırıldı.