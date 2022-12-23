TTB Başkanı Fincancı'nın davasında mütalaa açıklandı
TTB Başkanı Fincancı'nın "terör örgütü propagandası" yapmak suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında mütalaa açıklandı. Fincancı'nın 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.
İstanbul
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve avukatları ile müşteki Milli Savunma Bakanlığı avukatı katıldı.
Duruşmada, Fincancı ve 3 avukatının savunmasının alınmasının ardından Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, Fincancı'nın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istendi.
Fincancı'nın savunması
Kimlik tespiti sonrası savunmasını yapan Fincancı, mahkeme heyeti başkanının kendisine "sen" diye hitap etmesinden rahatsız olduğunu belirterek, "İfade tarzınızdan benim hakkımda bir hüküm verdiğinizi anlıyorum zaten." dedi.
Fincancı, tek silahının kalem olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yaşıma kadar elimden geldiğince bir yurttaş, bir adli tıp hekimi olarak görevlerimi eksiksiz yerine getirdim. Bir adli tıp uzmanı olarak paylaştığım görüşüm, kriminalize edilmeye çalışılmaktadır. Propaganda iddiasıyla suçlandığım yayın 7 dakikalık bir konuşmadır. Bana sorulan sorulara yanıt verdim. Ben yayında kısaca bir ön tanıdan söz ettim. Yayında belirttiğim tıbbi görüş, bir ön tanıdır. Hak kullanımı suç olamaz. Tanıya erişebilmek için de etkili ve bağımsız bir soruşturma, belgeleme gerekmektedir. Neyse ki Milli Savunma Bakanlığı, Mecliste soruşturma yapacağını söyledi. Ama bağımsız mıydı, hayır. Bir insan hakları savunucusu olarak ifade özgürlüğü ve toplumun haber alma hakkını savunma sorumluluğum vardır. Bir kamusal entelektüel olarak soru sorma, kamuya hakikat bildirme talebim bilim insanı sorumluluğunun yanı sıra yurttaş olmamın sorumluluğundandır."
Fincancı'nın 3 avukatı da beyanda bulunarak, müvekkillerinin tahliyesini istedi.
Fincancı 27 Ekim'de tutuklanmıştı
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul'da evinde gözaltına alınan Fincancı, 27 Ekim'de Ankara'da tutuklanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanığın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Fincancı'nın ikamet yerinin İstanbul olması, soruşturmanın da burada yürütülmesi nedeniyle İstanbul'daki ağır ceza mahkemesinin yargılamaya yetkili olduğuna karar vermiş, dosyayı yetkisizlikle göndermişti.
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