TTB Başkanı Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı
Ankara
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
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