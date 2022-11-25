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TTB Başkanı Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Tanju Özkaya, Serdar Açıl   | 25.11.2022
TTB Başkanı Fincancı hakkında 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

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