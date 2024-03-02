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TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarının A-330 MRTT Phenix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F-16 uçaklarının Fransız Hava Kuvvetlerine ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağıyla ile ilk defa havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiği belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının NATO hava sahasının etkin bir şekilde korunmasında müttefik ülkelerle işbirliğini artırmaya devam ettiği kaydedildi.


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