TSK'ya ait F-16'lar, tanker uçağı ile havada yakıt ikmali gerçekleştirdi
Milli Savunma Bakanlığı, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarının A-330 MRTT Phenix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F-16 uçaklarının Fransız Hava Kuvvetlerine ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağıyla ile ilk defa havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdiği belirtildi.
NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği görevi kapsamında Romanya'da bulunan F-16 uçaklarımız, ilk defa Fransız Hava Kuvvetlerine ait çok rollü yakıt ve ulaştırma uçağı olan A-330 MRTT Phénix tanker uçağı ile havada yakıt ikmali görevi gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 2, 2024
Hava Kuvvetleri Komutanlığımız,… pic.twitter.com/DGIMhtfWOV
Hava Kuvvetleri Komutanlığının NATO hava sahasının etkin bir şekilde korunmasında müttefik ülkelerle işbirliğini artırmaya devam ettiği kaydedildi.
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