TSK ve MİT'in ortak operasyonuyla Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde tespit edilen PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok. TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler, teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.
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Teröristler için kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2021
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/bDmzwVngeK