TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen ve örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Güçlü, Kararlı, Muktedir!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2021
TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz! #MSB #TSK 🇹🇷 pic.twitter.com/sYdzIhOnVp