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TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen ve örgütün saldırılarını planladıkları belirlenen 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Gündoğan   | 21.08.2021
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 3 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, TSK ile MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina'da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, "Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verildi.

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