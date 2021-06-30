TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
TSK ve MİT'in koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Türk Silahları Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/jilLbOj7cd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 30, 2021
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