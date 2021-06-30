Euro
10.30
Dolar
8.68
BIST 100
1,356.34
Altın
1,765.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordinasyonu ile Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 7 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Mümin Altaş   | 30.06.2021
TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa Futbol Şampiyonası İskoçya'daki koronavirüs vakalarını artırdı
ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 324 kişi hayatını kaybetti
Özbekistan, Kovid-19'a karşı Çin'de üretilen 'ZF2001' aşısından 2 milyon doz daha teslim aldı
Bangladeş'te Kovid-19 vakalarındaki ve 'Delta' varyantındaki artış sağlık sistemini zorluyor
Avustralya'da Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle 7 şehirde yeniden kapanmaya gidildi

Benzer haberler

TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordinasyonuyla Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

FETÖ'ye yönelik 'ankesör' soruşturmasında 22 gözaltı

MİT ve jandarma operasyonuyla yakalanan PKK'nın sözde 'Karayazı kırsalı sorumlusu' terörist tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 98 zanlı gözaltına alındı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturmada 98 zanlı gözaltına alındı
MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' tutuklandı

MİT operasyonuyla yakalanan DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' tutuklandı
Kırmızı kategoride aranan terörist MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi

Kırmızı kategoride aranan terörist MİT operasyonuyla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi