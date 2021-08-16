TSK Karadeniz'deki sel felaketinde 681 kişiyi helikopterlerle tahliye etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da helikopterlerle şu ana kadar 681 kişinin tahliyesinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB, sosyal medya hesabından tahliye görüntülerinin de yer aldığı bir paylaşımda bulundu.
Her zaman asil milletimizin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu’da vatandaşlarımızın tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ediyor. Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi. pic.twitter.com/LTjoCg9IgL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2021
Paylaşımda, her zaman Türk milletinin emrinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin, sel felaketinin yaşandığı Sinop ve Kastamonu'da vatandaşların tahliyesi ile yardımların ulaştırılması görevine devam ettiği belirtildi.
Paylaşımda, "Helikopterlerle şu ana kadar 681 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.