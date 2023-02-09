TSK deprem bölgesine destek uçuşlarını "hava yardım koridoru" üzerinden yapıyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için oluşturduğu "hava yardım koridoru" üzerinden 519 sortiyle kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi taşındı.
Ankara
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerden sonra Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde Afet Acil Durum Kriz Masası kuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin #deprem bölgesine destek uçuşları "hava yardım koridoru" üzerinden aralıksız sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2023
Koridor üzerinden #Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illere 519 sortiyle kurtarma ekibi ve yardım malzemesi taşındı, taşınmaya devam ediliyor. pic.twitter.com/V7LNrEqOO6
Depremle ilgili taleplere masa aracılığıyla yanıt verilirken arama kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaştırılması için depremin hemen ardından "hava yardım koridoru" oluşturuldu. Bu kapsamda aralarında A400M nakliye uçaklarının da bulunduğu hava araçları, deprem bölgesine koridor üzerinden ekipmanlarıyla beraber arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri taşıyor.
Deprem bölgesinden alınan yaralılar da aynı uçaklarla diğer illere götürülüyor.
Depremin yaşandığı 6 Şubat'tan bugüne kadar hava yardım koridorundan 180'i 8 Şubat Çarşamba olmak üzere 519 sorti destek uçuşu yapıldı. Koridor üzerinden en son Kütahya'dan 350 madenci, İzmir'den 500 madenci deprem bölgesine taşındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.