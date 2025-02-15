Dolar
36.24
Euro
38.01
Altın
2,883.28
ETH/USDT
2,686.60
BTC/USDT
97,573.00
BIST 100
9,877.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik sözlerine tepki göstermek amacıyla Ankara Büyükelçiliği önünde protesto düzenledi.

Emrullah Cesur  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi Fotoğraf: Doğukan Keskinkılıç/AA

Ankara

Büyükelçilik önünde "Amerikan emperyalizmine, Siyonist işgale hayır" yazılı pankart ve Trump karşıtı dövizler taşıyan platform üyeleri, "İsrail ve ABD'nin elini kana buladığının temsili amacıyla" iki ülke bayrağını yere sererek üzerine kırmızı boya döktü.

Platform adına açıklama yapan Hasan Bozdaş, ABD Başkanı Trump'ın söylemlerinin, emperyalist güçlerin Ortadoğu'yu yeniden dizayn etme çabası olduğunu ifade etti.

ABD'de başkanların değiştiğini ancak zulüm düzeninin değişmediğini söyleyen Bozdaş, Gazze'nin bir direniş sembolü olduğunu, para ve baskıyla satın alınamayacağını belirtti.

Trump'ın Gazze planını ve İsrail'in soykırım politikasını şiddetle kınadıklarını belirten Bozdaş, "Süregelen bir soykırıma engel olmamanın, yeni soykırımları tetikleyeceğini de biliyor, Filistin halkının direnişini desteklediğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." dedi.

Açıklama, Filistin halkı için dua edilmesinin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da sağanak etkili oluyor
Tekirdağ'da Kavak Deresi'nin rengi değişti
Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi
MİT, Atatürk'ten gazeteci olduğunu söyleyerek mülakat isteyen İngiliz kadın ile ilgili raporu paylaştı
İstanbul'da sahipsiz köpekten kaçan çocuğa İETT otobüsünün çarpması kamerada

Benzer haberler

Özgürlüklerine kavuşan Filistinliler, ölümden döndüklerini söyledi

Özgürlüklerine kavuşan Filistinliler, ölümden döndüklerini söyledi

Rusya: Gazze'de vatandaşımızın serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

Trump'ın Gazze'ye yönelik sözleri, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi

Trump, ateşkes anlaşmasıyla ilgili "son tarih" konusunda İsrail'in kararına uyacak

Trump, ateşkes anlaşmasıyla ilgili "son tarih" konusunda İsrail'in kararına uyacak
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Son 48 saatte enkaz altından 25 kişinin daha naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Son 48 saatte enkaz altından 25 kişinin daha naaşı çıkarıldı
Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor"

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Halkımızı yerinden etmeye inananlar hayal görüyor"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet