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TRT World Dijital 44. Telly Ödüllerinden 4 ödülle döndü

Bu yıl 44'üncüsü düzenlenen Yıllık Telly Ödülleri'nde TRT World Dijital 4 ödül aldı.

Ömer Faruk Yıldız  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
TRT World Dijital 44. Telly Ödüllerinden 4 ödülle döndü

İstanbul

TRT World'de yer alan habere göre, TRT World Dijital'e ait "Mini Explainer" ve "Internet is Obsessed" dizileri, "Sosyal Video - Diziler: Haber ve Enformasyon" kategorisinde Gümüş Telly Ödülü'ne değer görüldü.

Belgesel dalında ise "Safari Doctors - Journey For Change" yapımı, kısa belgesel kategorisinde gümüş ödüle layık görülürken "Hostile Locals - The Need To Decolonise Education In Kenya" belgeseli aynı kategoride bronz ödül aldı.

İlk olarak 1979'da verilen Telly Ödülleri, büyük etki bırakan video ve televizyon formatındaki yapımlara dair farkındalık yaratmayı ve endüstride yaratıcı, yenilikçi fikirleri desteklemeyi hedefliyor.

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