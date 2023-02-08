TRT ve paydaş yapımcılarından afet bölgesine yardım kampanyası düzenlendi
TRT ile paydaş yapımcıları, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlerin yaralarını sarmak için yardım kampanyası başlattı.
İstanbul
TRT'den yapılan açıklamada, depremlerin Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkımlara sebep olduğu belirtilerek, "Bu depremlerin yürek yakan etkileri ise ülke sınırlarını aşıyor. Tarihimizin en büyük deprem felaketini yaşadığımız bu acı günlerde, yaralarımızı sarmak, beraberce bu yükü omuzlamak ve yeniden ayağa kalkmak için TRT ve paydaş yapımcıları tüm imkanlarını seferber ederek bir yardım kampanyası başlattı. İnanıyoruz ki, birlik beraberlik bilinciyle tüm zorlukları aşan ecdadımızdan aldığımız güçle, bu günleri en kısa sürede atlatıp yaralarımızı beraber saracağız. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı yakınlarına ve bu derin yası paylaşan kederli vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Film ve dizi teçhizatları bölgeye gönderiliyor
TRT'nin belgesel, film ve dizi yapımlarının süreçlerinde kullanılan, karavanlar, seyyar tuvaletler, ışık kaynakları, kamyonlar, telsizler, ısıtıcılar, yağmurluklar, jeneratör ve aküler başta olmak üzere birçok ekipman, depremden etkilenen vatandaşların ve arama kurtarma personelinin hizmetine sunulmak üzere TRT ve AFAD iş birliği kapsamında bölgeye sevk ediliyor.
Ayrıca TRT Market stoklarında bulunan mont, kazak, polar, penye, bere, eldiven, ayakkabı ve çanta gibi ürünler de, özellikle depremzede çocukların kullanımına sunulmak üzere Kızılay iş birliğinde bölgeye ulaştırılmak üzere hazırlanıyor.
AFAD tarafından acil ihtiyaç listesinde bulunan bebek bezi, battaniye, ısıtıcı, çorap, mont, eldiven, uyku tulumu, su, powerbank, çadır, el feneri, hijyen malzemeleri, bot, çizme, ayakkabı, içlik takımı, bere, tuvalet kağıdı, pil, konserve ve yastık gibi birçok ayni yardım da kampanya kapsamında tedarik edilerek konteynerlerle AFAD'a teslim edildi.
TRT personelinden de destek
TRT ve AFAD iş birliğinde, kurum personelinin bireysel katkılarıyla da ayni ve nakdi yardım kampanyası başlatıldı.
Nakdi yardımlar AFAD'ın deprem bağış hesabına aktarılırken, TRT'nin Ankara ve İstanbul kampüslerinde toplanarak bölgeye aktarılacak olan ayni yardımlar ise depremin yaralarını sarmak üzere düzenlenen "Tek Yürek" kampanyasına destek sağladı.
Yardım kampanyasına destek veren paydaş yapım şirketleri şöyle:
A23 Medya, Akli Film, ATK Medya Yapım, BEE Yapım, Bozdağ Film, BSK Yapım, Cinegenna Pictures, Dark Planet Prodüksiyon, Es Film, Fotoraman Film Yapım, Gold Prodüksiyon, Goya Film Prodüksiyon, Harmony Film Yapım, Heybe Film Medya, Kirli Kedi Organizasyon, Köprü Film, Medya Fikir Kulübü, Milim Sanat, Motto Prodüksiyon, Primo Film, RGB Grup Medya ve Prodüksiyon, Sancak Medya, T-World Entertainment, Tekden Film, TFT Yapım, RK Yapım, Vernant Dağırım ve ProdüksiyonAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.