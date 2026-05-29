TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan İstanbul'un fethi paylaşımı TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, TRT 1'de ekranlara gelen "Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisiyle fetih şuurunu ve tarih bilincini diri tutmayı amaçladığını belirtti.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu millet ölmeyecek, bağrından çıkan Fatihler dirilecektir." ifadesine yer verdi.

"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinden görüntülerin de yer aldığı videoyu paylaşan Sobacı, "TRT olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizimizle fetih şuurunu ve tarih bilincimizi diri tutmayı amaçlıyoruz. Biliyoruz ki tarihini bilen ve medeniyet iddiasını koruyan nesiller, yarınlara yön verecektir." açıklamasını yaptı.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.