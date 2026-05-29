TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'dan İstanbul'un fethi paylaşımı

Aişe Hümeyra Akgün
29 Mayıs 2026•Güncelleme: 29 Mayıs 2026
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu millet ölmeyecek, bağrından çıkan Fatihler dirilecektir." ifadesine yer verdi.
"Mehmed: Fetihler Sultanı" dizisinden görüntülerin de yer aldığı videoyu paylaşan Sobacı, "TRT olarak 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizimizle fetih şuurunu ve tarih bilincimizi diri tutmayı amaçlıyoruz. Biliyoruz ki tarihini bilen ve medeniyet iddiasını koruyan nesiller, yarınlara yön verecektir." açıklamasını yaptı.
İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.