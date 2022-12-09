TRT Genel Müdürü Sobacı: Doğru ve yalanın, gerçek ve yanılsamanın birbiriyle iç içe geçtiğini görüyoruz
TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "Kimi zaman kasıtlı, kimi zaman farkında olmadan sürdürülen bu karmaşaya karşı koyabilmenin tek bir çaresi var, filtrelerle değil adil bir vizörden dünyanın tamamına bakabilmek." dedi.
İstanbul
Sobacı, Hilton İstanbul Bomonti Hotel & Conference Center'ta "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen TRT World Forum 2022'nin açılışında, daha iyi bir gelecek için mevcut durumu tüm açıklığıyla ortaya koymanın ve belirsizlikleri imkana dönüştürme potansiyelini değerlendirmenin önemini vurguladı.
Bu bağlamda yaklaşık 40 ülkeden, 100'e yakın konuşmacı ve 1000'i aşkın katılımcıyla iki gün boyunca gerçekleştirilecek fikir teatilerinin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
Sobacı, Türkiye'nin fikirlere, bakış açılarına ve dünyadaki farklı seslere ev sahipliği yaptığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bunun da ötesinde Türkiye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savaşın yerine barışı, sorunun yerine çözümü koyma ve belirli bir grubun imtiyazı yerine tüm insanların hakkını koruma ilkeleriyle eylemde de taşın altına elini koymaktan çekinmiyor. Zat-ı devletlerinin yürüttüğü lider diplomasisiyle ülkemiz pek çok küresel krizin çözümünde kilit rol oynuyor, tarafları bir araya getiriyor ve diyalog için güvenli bir liman oluşturuyor. Tahıl krizinde koridor açan, esir mübadelesinde güvence olan, Kovid-19 salgınında 150'den fazla ülkeye yardım yapan ve 8 milyar insanın her biri için şahsiyetli mücadele veren Türkiye, daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu özde, sözde ve eylemde ortaya koyuyor. İşte bu noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan uluslararası siyaset alanında, çözüme ulaşıncaya dek tüm taraflarla işbirliği ve uzlaşı temelinde bir süreç yönetiyor."
Sobacı forumda, dünyanın pek çok yerinden politika yapıcılar, kanaat önderleri, akademisyenler, gazeteciler ve fikir adamlarının küresel gıda güvenliği, İslam karşıtlığı ve enerji krizinden süregelen savaş ve çatışmalara, yapay zekadan, dezenformasyonla mücadeleye, küresel göç krizinden bölgesel sorunlara ve medyanın bu denklemlerdeki konumuna dair pek çok konuyu masaya yatıracağını anlattı.
"Bu bir meşguliyet değil mesuliyet meselesidir"
Küresel sorunların çözümünde medyaya büyük bir rol düştüğünü vurgulayan Sobacı, şöyle konuştu:
"Medya kuruluşları zerreden aleme, olayların, ilişkilerin, insanların ve konuların bütününe ayna olmak zorunda. Bu bir meşguliyet değil mesuliyet meselesidir. Hakkıyla yerine getirilmesi gereken samimi bir hakikat mücadelesidir. Bugün küresel iletişim sistemi içinde doğru ve yalanın, gerçek ve yanılsamanın birbiriyle iç içe geçtiğini görüyoruz. Kimi zaman kasıtlı, kimi zaman farkında olmadan sürdürülen bu karmaşaya karşı koyabilmenin tek bir çaresi var, filtrelerle değil adil bir vizörden dünyanın tamamına bakabilmek. Yani güçlü zayıf ayrımı gözetmeksizin hakkaniyet ilkesinden hareketle habercilik ve yayıncılık yapabilmek."
Sobacı, bu yıl kurulan TRT Fransızca ve TRT Balkan'ın yanı sıra TRT Afrika, TRT Farsça ve TRT İspanyolca'nın da yayın hayatına başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:
"Bu bağlamda Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak uzun yıllardır tek kaynaktan beslenen ve tek kutuplu yürütülen küresel bilgi akışı ve algı süreçlerine güçlü bir şerh düşüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, tüm bu çalışmaları gerçekleştirirken ülkemize her alanda kazandırdığınız öz güvenden güç alıyoruz. Küresel ölçekte verdiğiniz daha adil bir dünya mücadelesine medya alanında elimizden gelen tüm katkıyı vermek için gayret sarf ediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.