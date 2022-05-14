TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Sobacı: TRT World Forum'a NEXT'i de ekleyerek gençleri de dahil etmek istedik
TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Sobacı, "TRT World Forumu 2017'den beri düzenliyoruz ama buna NEXT'i de ekleyerek gençleri de dahil etmek istedik." dedi.
Ankara/İstanbul
TRT World Forum tarafından İstanbul'da düzenlenen ve küresel toplumun karşı karşıya olduğu önemli sorunları ele almayı amaçlayan NEXT isimli etkinlikte konuşan TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, küresel sorunların çözümü için istişare platformları oluşturularak kararlar alındığını ancak gençlerin bu süreçlere dahil edilmediğini aktardı.
Ekolojik felaketler, uluslararası terör, ekonomik kriz ve siber güvenlik gibi sorunların dünyayı kuşattığını belirten Sobacı, yaratıcılığın gençliğin doğasında olduğunu vurgulayarak, gençlerin güçlü hayal kurma, yenilik yapma ve dinamik olma içgüdüsüne sahip olduğunu belirtti.
Bu dinamizmin söz konusu sorunların çözümüne dahil edilmemesi halinde daha fazla zorluk yaşanacağının altını çizen Sobacı, "TRT World Forumu 2017'den beri düzenliyoruz ama buna "NEXT"i de ekleyerek gençleri de dahil etmek istedik." dedi.
Sobacı, NEXT adlı etkinliğin gençleri ve geleceği buluşturan bir organizasyon olduğunu belirterek, "Teknolojiyi önceki nesle kıyasla çok daha yaratıcı ve problem çözme odaklı kullanan gençleri bu çatının bir parçası yapmak istedik." ifadelerini kullandı.
Sobacı, etkinlik sırasında katılımcıların çevre, sürdürülebilir iş modelleri, metaverse ve medyanın geleceği gibi çeşitli konuları tartıştığını söyledi.
Harrison: Hayal bile edemeyeceğimiz teknolojiler geliştirmemiz gerekecek
Etkinlikte konuşan kar amacı gütmeyen örgüt Mars Generation'ın kurucularından Abigail Harrison, Mars'a inen ilk astronot olmak istediğini söyledi.
"Bugün hayal bile edemeyeceğimiz teknolojiler geliştirmemiz gerekecek." diye konuşan Harrison, bu teknolojilerin günümüzün gençleri tarafından geliştirileceğini aktardı.
İnsanlığın sonsuz, bitmeyen keşfetme dürtüsü ile tanımlandığına inandığını kaydeden Harrison, "Bizi insan yapan merakımız, çevremizi tanıma, soru sorma ve bu soruların yanıtlarını durmaksızın arama arzumuzdur." dedi.
18 yaşında Mars Generation'ı kuran Harrison, Venüs'ün atmosferini keşfetmek gibi uzay araştırmalarının devam edeceğini de kaydetti.
Harrison, uzay araştırmalarının, Dünya'daki yaşamı iyileştirmek ve sorunları çözmek için kullanılabileceğine işaret etti.
Harrison ayrıca, insanlığın Ay'a dönüşünün uzay programları için en önemli öncelik olduğunu ve bu yolculuğun uzay araştırma becerilerini geliştirmek ve başka yerlerde nasıl hayatta kalınacağını öğrenmek için bir fırsat olacağını kaydetti.
Namibyalı aktivist Amupanda: Afrikalı liderler salgında sınırların kapanması nedeniyle kapana kısıldı
Ekinlikte konuşan Namibya'nın başkenti Windhoek'in eski belediye başkanı ve aktivist Job Shipululo Amupanda, salgın sırasında evde kalma zorunluluğu tüm dünyaya yayılırken, yoksullukla boğuşan pek çok insanın evinin dahi olmadığını kaydetti.
Salgın önlemleri nedeniyle toplantılardaki insan sayısına hükümetler tarafından koyulan sınırlara işaret eden Amupanda, "Büyükannemin evinde yaklaşık 45 kişiyiz. Kahvaltı zaten hükümet düzenlemelerini ihlal ediyordu." diye konuştu.
Amupanda, salgın nedeniyle uzaktan çalışma gibi değişen çalışma koşullarının işsizlik gibi ciddi sosyal sorunları tetiklediğini aktardı.
Afrikalı liderlerin ve üst düzey yetkililerin hastalandıkları zaman tedavi için yabancı ülkelere gittiklerini hatırlatan Amupanda, "Afrikalı liderler salgında sınırların kapanması nedeniyle kapana kısıldı ve kendi sağlık sistemlerinin sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kaldılar. Siyasi elitlerin ülkelerinin sağlık altyapılarını kullanmaya zorlanmasından memnunuz ve şimdi onu geliştirmek için motive olacaklar." ifadelerini kullandı.
Uzman isimler gençlerle buluştu
Etkinlikte, Türkiye'den ve yurt dışından konuşmacılar gençlerle buluşarak geleceğin şekillenmesinde gençliğin gücü ve önemi hakkında tartıştı.
TRT Genel Müdürü Sobacı, etkinlikte, NEXT'in gençlik ile geleceği bir araya getirdiğini ifade ederek, "Gençlik ve gelecek bir araya geldiğinde ona mutlaka üçüncü bir kavramı eklememiz gerekiyor; o da umut kavramı." dedi.
Sobacı, sorunların dünyada genel olarak dominant hale geldiğini anlatarak, sorunların çözümünde bir takım karar alma süreçleri ve istişare platformları oluşturulduğunu fakat önemli bir kaynak olan gençlerin gözden kaçırıldığını belirterek, şöyle devam etti:
"O nedenle biz NEXT’i düzenledik, genci dikkate almak istedik. Çünkü gencin doğasında, gençliğin doğasında yaratıcılık var, hayal kurma güdüsü, yenilikçi fikirler, dinamizm var. Siz bu dinamizmi ve yaratıcı fikri, yenilikçi bakış açısını sorunların çözümüne dahil etmezseniz bugünün sorunlarının çözümü noktasında çok daha zorlanırsınız. Dolayısıyla biz teknolojiyi bir önceki nesle göre çok daha yaratıcı ve sonuç odaklı bir şekilde kullanan gençliğe bu etkinlikle odaklanmak istedik, TRT World Forum’un çatısı altında gençleri de bu sürecin bir parçası yapmak istedik."
SosyalBen Vakfı kurucusu Ece Çiftçi ise gençlerin kendi ülkeleri ve dünya için ortak talepleri olduğunu ifade ederek, işbirliği kavramına dikkati çekti.
Dünyanın ilk metaverse ajansı kurucuları Can Yurdakul, Faisal U-K, Sara El Jamal ve Begüm Aydınoğlu ise metaverse konseptinin yeni dünyanın şekillenmesinde nasıl etki edeceği hakkında bir panele katıldılar.
İklim krizi hakkında "Gezegen İçin Ses Ver: Gençliğin İklim Hareketi" panelinde ise genç iklim aktivisti Xiye Bastida, "Yetişkinlerin gözlerinin içine baktığımda onlara ‘geleceğim için korkmak istemiyorum’ demek istiyorum. 2050 yılında 1.2 milyon iklim mültecisi görmek istemiyorum. Dünyanın %90’ının yaşanılamaz olduğunu görmek istemiyorum" ifadelerini kullandı.
Neeshad Shafi ise 'Arap Gençlik İklim Hareketini başlatma sebebimiz, bölgedeki genç insanların sesini duyurmak. Bazen global iklim hareketinin sadece beyazlara özel olduğunu düşünüyorum. Medya her zaman batıdaki iklim konferanslarına odaklanıyor." dedi.
Ana sahnede yapılan panellerin yanı sıra, paralel sahnede pek çok etkinlik hayata geçirilirken NFT atölyesinden dijital grafitiye, özel konuklarla söyleşilerden sanal gerçekliğe kadar çeşitli aktiviteleri deneyimleyen gençler, "NEXT by TRT World Forum" sayesinde birbirleri ve ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatı yakaladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.