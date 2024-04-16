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TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak

Dünyanın uluslararası ilk çocuk şenliği TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin 46'ncısı, 29 ülkeden 500 çocuğu başkentte bir araya getirecek.

Özlem Limon  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, ilki 1979'da düzenlenen şenlik, Ankara'dan tüm dünyaya barış mesajı verecek.

Bu yıl "Dünya çocukları barış için el ele" ana temasını işleyen şenliğin onur konuğu Filistin olarak belirlendi.

Etkinlik kapsamında dünyanın çeşitli yerlerinden gelen çocuklar, öncelikle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören yaşıtlarını ziyaret edecek. Çocuklar daha sonra Anıtkabir ile etkinliğin ev sahibi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı ziyaret edecek.

Şenlik için dünyanın dört bir yanından gelen çocuklar, 21 Nisan'da 13.30'da Ankara Millet Bahçesi’nde gerçekleşecek şenlik yürüyüşüne katılacak.

Millet Bahçesi’nde kurulan sahnede, seçilen ülkelerin mini dans gösterileri sahnelenecek. Gösterilerin ardından TRT Çocuk'un sevilen yapımı Rafadan Tayfa müzikali sahnelenecek.

Halka açık olarak düzenlenecek etkinlikte, çeşitli gösteri ve etkinlikler de sunulacak.

Gala Programı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni 22 Nisan'da ziyaret edecek çocuklar, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde ağırlanacak. Dünya çocuklarının vereceği mesajlar takip edilecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ise TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Gala Programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılım ve himayesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.

Türkiye'yi Kültür ve Turizm Bakanlığı Modern Halk Dansları Topluluğunun temsil ettiği gala gösterisi 15.30-20.00'de TRT Çocuk ve TRT 1'de canlı yayınla ekranda olacak.

İlk şenliğe 5 ülke katılmıştı

TRT’nin dünya çocuklarını buluşturmak üzere hayata geçirdiği şenliğin ilkine 5 ülke katılmıştı. Şenlik, sonraki yıllarda coşkusu ve kitlelere verdiği mesaj nedeniyle, çocukları bir araya getiren önemli bir organizasyona dönüştü.

Şenlik 1979-2000'de Ankara'da, sonraki yıllarda İstanbul, Antalya, İzmir, Bursa, Konya ve Gaziantep gibi Türkiye'nin çeşitli büyük şehirlerinde kutlandı. Dünya çapında yaşanan salgın dolayısıyla uluslararası düzeyde fiziki olarak kutlanmasına birkaç yıl mecburi ara verilen etkinlik, 6 Şubat 2023'te yaşanan deprem felaketi nedeniyle "Dünya Çocukları Türkiye İçin Tek Yürek" mottosuyla deprem mağduru ve dünya çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilmişti.

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TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 29 ülkeden 500 çocuğu Ankara'da buluşturacak
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