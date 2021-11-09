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TRT, 10 Kasım'da özel içerikli yayınları izleyiciye sunacak

TRT, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yılında özel içerikli yayınlar yapacak.

Fatih Türkyılmaz   | 09.11.2021
TRT, 10 Kasım'da özel içerikli yayınları izleyiciye sunacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Anıtkabir'de düzenlenecek tören, 09.00 itibarıyla TRT 1'den canlı yayınla ekranlara gelecek.

TRT'nin ses ve saz sanatçılarının gerçekleştireceği "10 Kasım Atatürk'ü Anma Özel Konseri" saat 20.00'de TRT Müzik, TRT Nağme ve TRT Türkü'den canlı yayınlanacak.

Konser programında yer alacak eserler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına icra edilecek, milli duygulara tercüman olan türkü ve şarkılar seslendirilecek.

TRT 2'de yayınlanacak "Tarihin Ruhu" programında, "Atatürk’ün ölüm haberi ülkeye nasıl duyuruldu?", "Hükümet 19 Kasım'da İstanbul'da, 21 Kasım'da Ankara'da Atatürk'e veda için nasıl bir tören hazırladı?" ve "Ölüm haberinden sonra Dolmabahçe Sarayı'nda oluşan izdihamda kaç kişi hayatını kaybetti?" gibi sorular özel görüntülerle incelenecek.

Atatürk'ün cenazesinin yolculuğu ve çok özel öyküsü, 10 Kasım saat 11.30’da TRT 2'de izlenebilecek.

Rafadan Tayfa'dan Anıtkabir ziyareti

TRT Çocuk'un ilgiyle takip edilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa, Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da Anıtkabir'de ziyaret ettikleri videosuyla anacak.

TRT Belgesel'de saat 09.05’te yayınlanacak "10 Kazım Özel" belgeselinde ise TRT arşivlerinden derlenen görüntülerle Atatürk'ün gerçekleştirdiği çalışmalar ekranlara gelecek.

TRT Radyo 1, TRT FM, TRT Radyo 3, TRT Nağme, TRT Türkü ve TRT Bölge radyoları da gün boyunca özel konserler, programlar ve söyleşileri dinleyiciyle buluşturacak.

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