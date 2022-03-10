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Trakya'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor

İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Trakya'dan İstanbul'a ikinci bir duyuruya kadar tır ve kamyon girişlerine müsaade edilmiyor.

Cihan Demirci, Mesut Karaduman, Ufuk Ertop   | 10.03.2022
Trakya'dan İstanbul yönüne tır ve kamyon geçişlerine izin verilmiyor Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Edirne

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da İstanbul yönünde önlem alan trafik ekipleri, tır ve kamyon sürücülerini geçici giriş yasağıyla ilgili bilgilendiriyor.

Bilgilendirmenin ardından sürücüler tır, kamyon parklarına dönüyor.

Edirne yönünden İstanbul'a giden Bahri Bedel, AA muhabirine İstanbul'a geçici giriş izni verilmeyeceğinde haberi olmadığını söyledi.

İkinci duyuruya kadar tır parkında bekleyeceğini anlatan Bedel, "Yapacak bir şey yok. Çatalca'da yoğun kar yağışı varmış başlamış. Yola çıkacaklar çıkmasınlar." dedi.

Tır sürücüsü Hasan Köse de kararın haklı olduğunu belirtti.

Köse, can ve mal emniyeti açısından alınan kararı desteklediğini ifade etti.


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