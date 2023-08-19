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Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü

Kuraklık nedeniyle doluluk oranları her geçen gün azalan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü.

Özgün Tiran  | 19.08.2023 - Güncelleme : 19.08.2023
Trakya'daki barajların doluluk oranı yüzde 41 olarak ölçüldü Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajlarda geçen yılın aynı döneminde 556 milyon 243 bin metreküp su bulunuyordu.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve kuraklığın etkili olduğu Trakya'da barajlarda doluluk oranları da azaldı. 14 barajda ağustos ayında doluluk oranı 424 milyon 500 bin metreküp olarak ölçüldü.

Edirne'de geçen yıl ağustos ayında 198 milyon 611 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki su miktarı, bu yılın ağustos ayında 193 milyon 659 bin metreküp oldu.

Kırklareli'nde geçen yılın ağustos ayında 193 milyon 302 bin metreküp olarak ölçülen 4 barajdaki su miktarı, bu yıl 113 milyon 439 bin metreküpe geriledi.

Tekirdağ'da ise geçen yılın ağustos ayında 164 milyon 330 bin metreküp olan 4 barajın su miktarı, 117 milyon 402 bin metreküp olarak kayda geçti. Geçen yılın aynı ayına göre barajlarda 131 milyon 743 bin metreküp (yüzde 23) azaldı.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın ortalama doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 azaldı.

"Suyla yaşamak bir kültür"

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, suyla yaşamanın bir kültür olduğunu belirterek, suyun kıymetinin daha fazla bilinmesi gerektiğini söyledi.

Suyun tasarruflu kullanılması gerektiğini vurgulayan Aksoy, ürünlere verilen suyun minimum düzeyde olması gerektiğini kaydetti.

Su kayıplarının en aza düşürülmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, "Suyu biraz daha dikkatli, tasarruflu, doğru kullanmalıyız. Çünkü su gerçekten hayatın kaynağı. Eğer biz suyu doğru ve tasarruflu kullanamazsak çok büyük sıkıntılar yaşayabiliriz. Suyla yaşamak bir kültürdür. Bu kültürü kendimize de çocuklarımıza da aşılamamız gerekiyor." diye konuştu.

Bu yıl kar yağışının az olmasından kaynaklı baraj ve yer altı sularının yeteri kadar dolmadığını dile getiren Aksoy, barajlarda suyun kuraklığa bağlı olarak azaldığını söyledi.

Tarım ve orman Bakanlığının sulamayla ilgili yüzde 50 hibe destekleri verdiğini hatırlatan Aksoy, tüm üreticilerin doğru sulamaya yönelmesi gerektiğini anlattı.

Barajların 18 Ağustos 2022-18 Ağustos 2023 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL18.08.2022 Aktif Hacim (milyon m3)18.08.2022 Doluluk Oranı %18.08.2023 Aktif Hacim (milyon m3)18.08.2023 Doluluk Oranı %
SüloğluEdirne32.3847523.25054
AltınyazıEdirne18.634545.45916
HamzadereEdirne101.29052120.25061
KadıköyEdirne9.285172.2204
SultanköyEdirne15.0585815.43960
Y.KarpuzluEdirne21.9605527.04167
ArmağanKırklareli33.0906729.04359
ÇayırdereKırklareli19.5807117.57064
KayalıköyKırklareli70.2445027.67720
KırklareliKırklareli70.3886639.14937
ÇokalTekirdağ132.68472107.20458
KaraidemirTekirdağ21.873207.9707
NaipköyTekirdağ7.460381.7959
TürkmenliTekirdağ2.313160.4333
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