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Trakya'da vatandaşlar depremzedeler için kan bağışında bulunmaya devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kan bağışları sürüyor.

Gökhan Balcı, Doğukan Vurgun, Ufuk Ertop, Mesut Karaduman   | 08.02.2023
Trakya'da vatandaşlar depremzedeler için kan bağışında bulunmaya devam ediyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Edirne

Edirne'de, depremlerin meydana geldiği günden bu yana Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 3 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Kan bağışı çağrısına kamu çalışanları başta olmak üzere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Edirne Kan Bağış Merkezi Müdürü Batuhan Değiş, AA muhabirine, Edirne halkının göstermiş olduğu yoğun ilginin gurur verici olduğunu söyledi.

İl genelinde 2 günde 850 ünite kan bağışı olduğunu belirten Değiş, "Yoğun başvuru nedeniyle kan stoklarımızın yönetilebilirliği açısından bazı yerlerde müdahale etmek durumunda kalındı. Önümüzdeki süreç birkaç günlük bir süreç değil, uzun sürecektir. Kan ihtiyacı da artarak devam edecek. Bu yüzden halkımızdan ilçelerimizden, fabrikalarımızdan, toplum sağlık merkezlerimizden gümrüklerimizden ekip talepleri için biraz sabırlı olmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından 2 ayrı noktada kan bağışları kabul ediliyor.

Kentte İmam Hatip Lisesi'nde ve Lüleburgaz ilçesinde Emrullah Efendi Ortaokulu'nda kan bağışları alınıyor.

Bağışçılar, zaman zaman merkezlerde yoğunluk oluşturuyor.

Ceren Emine Arıbaş, bağışladığı kanın depremzedelere umut olmasını temenni etti.

Kan bağışladığı için duygulandığını aktaran Arıbaş, "Umarım verdiğim kan bir kişinin canını kurtarır. 18 yaşını geçen herhangi bir hastalığı olmayan herkes kan vermeli. Onlara umut kaynağı olmalıyız." diye konuştu.

Efe İsmail Kaba da depremzedelere destek olmak için kan bağışında bulunduğunu kaydetti.

Büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Kaba, depremzedelerin zor şartlar altığında olduğunu belirtti.

En yakın zamanda zorlukların atlatılmasını dileyen Kaba, "Vatandaşların kan vermelerini istiyorum. Hatta bu günlerde yapılan yardım kampanyalarına da katılmalarını istiyorum." dedi.

Türk Kızılayı Tekirdağ Şube Başkanı Hamiyet Çizen ise kentteki 3 noktada kan bağışlarının kabul edildiği söyledi.

Duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür eden Çizen, kan bağışında bulunmaya gelen vatandaşların zaman zaman yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

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