Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başladı

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Trakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başlarken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da denetim yapıldı. Sürücü Salih Turnabozlu, "Bu uygulamaya herkesin riayet etmesi gerekiyor." dedi.

Özgün Tiran   | 01.12.2022
Trakya'da trafik ekipleri ticari araçlarda "zorunlu kış lastiği" denetimi yaptı

Kırklareli

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentin giriş ve çıkış noktalarında yapılan denetimlerde, kurallara uymayan ticari araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ekipler, araçlarında kış lastiği kullanan sürücülere teşekkür etti.

1 Nisan 2023'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 1152 lira ceza uygulanacak.

Sürücü Salih Turnabozlu, AA muhabirine, kış lastiğinin her araç için gerekli olduğunu söyledi.

Kendisinin de aracına kış lastiğini yaklaşık 15 gün önce taktırdığını ifade eden Turnabozlu, "Trafik ve can güvenliği açısında kış lastiği önemli. Bu uygulamaya herkesin riayet etmesi gerekiyor. Can güvenliğimiz için kış lastiğini taktırmamız lazım." dedi.

Edirne ve Tekirdağ'da da kontroller devam ediyor.

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