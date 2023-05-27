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Cumhurbaşkanı Seçimi birinci tur adaylarından Sinan Oğan, Antalya’da vatandaşlarla bir araya geldiği toplantıda konuşuyor
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Trakya'da oy kullanılacak okullar seçime hazır

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullanılacak okullarda hazırlıklar tamamlandı.

Özgün Tiran, Gökhan Balcı  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
Trakya'da oy kullanılacak okullar seçime hazır Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kırklareli'nde Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen okullarda hazırlık yapıldı.

Bu kapsamda okul görevlileri ve sandık kurulu başkanları dersliklerde paravan ve sandıkları hazır hale getirdi.

Kentte 925 sandıkta seçmenler oy kullanabilecek.

Edirne'de de sandık ve oy kullanma kabinleri okullarda kuruldu.

Okul girişlerine, seçmenlerin sandıkları kolay bulmaları amacıyla sandık numaralarının yer aldığı yönlendirme yazıları asıldı.

Tekirdağ'da da okullarda hazırlıklar tamamlandı.

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