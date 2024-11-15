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Trakya'da gök gürültülü sağanak geçişleri, Bolu Dağı'nda ise sis ve sağanak etkili oldu

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak ise görüş mesafesini düşürdü.

Özgün Tiran, Ömer Ürer, Zafer Göder  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Trakya'da gök gürültülü sağanak geçişleri, Bolu Dağı'nda ise sis ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli/Düzce/Bolu

Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi.

Polis ekipleri de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.

Yağış Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman gök gürültülü olarak etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

Bolu Dağı'ndaki sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi

Geceden itibaren yağışın devam ettiği bölgede sabah saatlerinde sis oluştu.

Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ile Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde etkisini gösteren sis ve sağanak görüş mesafesini azalttı.

Bölgede ring halindeki karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.

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