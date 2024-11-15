Trakya'da gök gürültülü sağanak geçişleri, Bolu Dağı'nda ise sis ve sağanak etkili oldu
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor. D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan sis ve sağanak ise görüş mesafesini düşürdü.
Kırklareli/Düzce/Bolu
Kırklareli'nde sabah saatlerinde başlayan sağanak öğle saatlerinde etkisini artırdı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarında bekledi.
Polis ekipleri de araç trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde önlem aldı.
Yağış Edirne ve Tekirdağ'da da zaman zaman gök gürültülü olarak etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 8 derece olduğu bölgede yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
Bolu Dağı'ndaki sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi
Geceden itibaren yağışın devam ettiği bölgede sabah saatlerinde sis oluştu.
Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı ile Bolu kesiminde Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde etkisini gösteren sis ve sağanak görüş mesafesini azalttı.
Bölgede ring halindeki karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları yönünde uyardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.