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Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor

Trakya'da ayçiçeği tarlalarında görülen çayır tırtılı zararlısına karşı mücadelenin büyük kısmı tamamlandı, kalan kısımlar arıların zarar görmemesi amacıyla akşam saatlerinde ilaçlanıyor.

Ufuk Ertop   | 21.07.2022
Trakya'da çayır tırtılı ilaçlaması arıların zarar görmemesi için akşam yapılıyor Fotoğraf: Ufuk Ertop/AA

Kırklareli

Tırtıl popülasyonu, yoğun olarak Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala, Meriç ve Enez, Kırklareli'nin merkez ilçe, Lüleburgaz, Babaeski, Tekirdağ'ın ise Süleymanpaşa, Muratlı, Malkara, Hayrabolu ilçelerinde görüldü.

Çayır tırtılı görülen ekili tarlaların tamamına yakını, kara ekipmanları ve dron hava sistemleriyle büyük oranda ilaçlandı.

Bölgede yaklaşık 4 milyon dekarlık ekim alanından 260 bin dekar alanda görülen tırtılla mücadele kapsamında ayçiçeği tarlalarının tamamına yakınına ilaç sıkıldı. Kalan kısımlarda çalışmalar ise rüzgar nedeniyle insansız hava araçlarının kalkamaması nedeniyle tamamlanamadı. Bu alanlarda ilaçlamalar akşam ve gece saatlerinde sürdürülüyor.

Havadan ilaçlama ekipleri, arıların polen toplamaya son verdiği ve kovanlara çekildiği akşam saatlerinde ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

Ekipler, Kırklareli'nde yoğun olarak il merkezine bağlı Kavaklı ve İnece beldelerinde çiftçilerin talepleri üzerine gün batımına doğru ilaçlama yapıyor.

Arıların kovana çekilmesi bekleniyor

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, bölgedeki ayçiçeği tarlalarını kurtarmaya çalışırken, arılara da zarar verilmemesi amacıyla ilaçlamaların akşam saatlerinde yapılmaya başlandığını söyledi.

Arı popülasyonunun da çok önemli olduğunu ifade eden Aksoy, ayçiçekleri kadar onların da korunması gerektiğini kaydetti.

Özellikle arıların kovanlara çekildiği saatlerde ilaçlamaya özen gösterdiklerini dile getiren Aksoy, "Kırklareli'nde bütün alanları ilaçlamış olduk. Yaklaşık 100 bin dekar alanın ilaçlaması bitti. Zararlı baskı altına alınmış oldu. İlaçlamaların hepsini arıların yuvalarına döndüğü saatte yapmaya çalışıyoruz. Akşam saatleri hem serin oluyor, ilacın buharlaşması engellenmiş oluyor hem de özellikle arılar ve diğer canlılara zarar verilmiyor." diye konuştu.

İlde büyük oranda zararlının yok edildiğini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Belki lokal bölgelerde de çıkarsa zarar yapmaz. Kırklareli'nde bu sene yaklaşık 900 bin dekar ekim alanımız var ama ikinci ekim alanıyla birlikte bu 1 milyonun üzerine çıkıyor. Bu seneki rekoltemizi de 250 bin tonla 275 bin ton arasında bekliyoruz. Henüz hasat olmadığı için erken konuşmak da doğru değil ama bu sene bizim rekoltede bir değişiklik beklemiyoruz."

Çiftçi Halil Özdinç de ayçiçeği tarlasına çayır tırtılının zarar verdiğini tespit etmesi üzerine ilaçlattığını anlattı.

Edirne ve Tekirdağ da ilaçlamalar arıların zarar görmemesi için büyük oranda akşam saatlerinde yapılmaya başlandı.

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