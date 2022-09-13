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Trafik kazalarında olay yerinde ölenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 4,1 azaldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik kazalarında olay yerinde ölenlerin sayısının 1 Ocak-12 Eylül arasında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azaldığını duyurdu.

Ahmet Sertan Usul   | 13.09.2022
Trafik kazalarında olay yerinde ölenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 4,1 azaldı

Ankara

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trafikte hedefimiz sıfır can kaybı. 1 Ocak-12 Eylül tarihleri arası, 2021 ve 2022 yılları karşılaştırmasında kaza yerinde can kaybı sayısı 68 kişi daha az oldu. Lütfen kurallara uyalım, hayata saygı duyalım." ifadelerini kullandı.

Soylu'nun paylaşımındaki grafikte, 1 Ocak-12 Eylül'deki ölümlü kaza sayısının 2021'de 1353 iken yüzde 3,8 azalarak 2022'de 1302'ye, ölü sayısının 1642'den yüzde 4,1 azalarak 1574'e düştüğü bilgisi yer aldı.

Aynı dönemde, 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza sayısı geçen yıla göre yüzde 8, ölü sayısı ise yüzde 8,3 azaldı.

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