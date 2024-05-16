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Trabzon'un yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek rakımlı mahalle ve yayla yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Duygu Avunduk  | 16.05.2024 - Güncelleme : 16.05.2024
Trabzon'un yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor

Trabzon

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, mayıs ve haziranda gerçekleştirilen yayla göçü öncesinde vatandaşların kırsal yol ağlarında sorun yaşamaması adına kar temizleme çalışmalarına ara vermeden devam ediliyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Çaykara ilçesinin Çayıroba Mahallesi, Maçka ilçesinin Kulat Boğazı ve Hanzariye Boğazı bağlantı yolunu ulaşıma açtı. Çaykara'nın Demirkapı Mahallesi Yedigöller yolunda ise kar temizleme çalışmaları sürüyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ekiplerin karla kaplı yollar için seferber olduğunu belirtti.

Vatandaşların ulaşımlarını güvenli şekilde sağlamaları için hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Genç, kapalı yol kalmayıncaya kadar çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

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Trabzon'un yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışması sürüyor
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