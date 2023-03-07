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Gündem, Spor

Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru

Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda ilk olarak başkanlığa adaylığını asbaşkan Ertuğrul Doğan açıkladı.

Selçuk Kılıç  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru

Trabzon

Doğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, öncelikle görevinden istifa eden başkan Ahmet Ağaoğlu'na hizmetleri ve kendilerine öğrettiklerinden dolayı minnettar olduklarını belirterek, "Başkanımız sayın Ağaoğlu ve yönetim kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan 2018'de zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukla sizlerin desteğiyle çok güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampiyonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli 4 kupa koyduk." ifadelerini kullandı.

"Üzülerek ifade etmeliyim ki bu sezon özelinde işler istediğimiz gibi gitmedi maalesef." diyen Doğan, şunları kaydetti:

"Şu bilinmelidir ki yaşanan mutsuzluğun temelinde şahsımın da sorumluluğu var. Gerek saha içi gerekse saha dışı organizasyonlarında daha sağlıklı karar almamız gerekiyordu. Bu olumsuz durumu düzeltebilecek umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz, özgüvenimiz ve inadımız tabii ki var. Birlikte daha güzel hikayeler yazacağımızdan camiamızın en ufak şüphesi kesinlikle olmasın. Şimdi yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti... Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle paylaşıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağımın sözünü veriyorum. Allah yardımcımız olsun."

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