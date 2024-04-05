Dolar
31.96
Euro
34.56
Altın
2,304.00
ETH/USDT
3,306.10
BTC/USDT
67,932.00
BIST 100
9,548.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG sözde sorumlularından İpek Demir'i Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdi
logo
Gündem

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin tutuklanan 2 taraftarın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi.

Seyit Ahmet Eksik  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi

Trabzon

Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan maçın ardından gözaltına alınan ve 20 Mart'ta Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Engin T. ve Oğuzhan B'nin avukatları, tahliyeleri için Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulundu.

Cumhuriyet savcısı, Engin T. ve Oğuzhan B'yi tahliye talebiyle Trabzon 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Hakimlik, itirazın reddine ve sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol şartıyla bırakılmıştı.

Tutuklu taraftarlardan Mahmut Halil K. sağlık durumu nedeniyle 26 Mart'ta, Hasan Ç. ve Kadir O. ise 3 Nisan'da Trabzon Nöbetçi 5. Asliye Ceza Hakimliğince serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da DEM Parti adayının "mazbatasının iptalini" isteyen CHP'li yönetici ihraç edildi
Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı
Sağlık Bakanlığınca 8 bin sürekli işçi alım kurası gerçekleştirildi
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi

Benzer haberler

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftarların tahliye talebi reddedildi

Mübaşir olarak işe başladığı adliyede avukatlık yapıyor

TFF: Fenerbahçe'nin 2023 Turkcell Süper Kupa maçını 23 Mayıs'a erteleme talebi kabul edilmedi

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Olympiakos maçı hazırlıklarına başladı
Süper Kupa maçı öncesi gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda

Süper Kupa maçı öncesi gözler Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nda
Turkcell Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek

Turkcell Süper Kupa maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet