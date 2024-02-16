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Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki kadın ördüğü bereleri Hakkari'deki jandarmaya gönderdi

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşayan 57 yaşındaki Reyhan Kahveci'nin ördüğü bereler, Hakkari'de görevli jandarma personeline ulaştırıldı.

Sayim Harmancı  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki kadın ördüğü bereleri Hakkari'deki jandarmaya gönderdi

Hakkari

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Maçka ilçesine bağlı Kırantaş Mahallesi'nde ikamet eden Reyhan Kahveci, Hakkari'de görev yapan askerler için 10 bere ördü.

Kahveci'nin gönderdiği el emeği göz nuru bereler, kentte görev yapan jandarma personeline dağıtıldı.

Jandarma personeli, Kahveci'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.

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Trabzon'da yaşayan 57 yaşındaki kadın ördüğü bereleri Hakkari'deki jandarmaya gönderdi
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