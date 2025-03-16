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Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi

Trabzon'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı vatandaşlar denize girerek serinledi.

Hatice Diler  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi Fotoğraf:Hasan Taşcan/AA

Trabzon

Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı kentte, çok sayıda kişi zamanını sahil, park ve bahçelerde geçirdi.

Güneşli havayı fırsat bilenler, sahilde bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.

Ortahisar ilçesindeki Faroz ve Ganita sahiline gelen bazı vatandaşlar ise denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.



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