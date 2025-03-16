Trabzon'da sıcak havayı fırsat bilenler denize girdi
Trabzon'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle bazı vatandaşlar denize girerek serinledi.
Trabzon
Hava sıcaklığının 25 derecenin üzerine çıktığı kentte, çok sayıda kişi zamanını sahil, park ve bahçelerde geçirdi.
Güneşli havayı fırsat bilenler, sahilde bisiklet sürüp yürüyüş yaptı.
Ortahisar ilçesindeki Faroz ve Ganita sahiline gelen bazı vatandaşlar ise denize girerek sıcak havanın tadını çıkardı.
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