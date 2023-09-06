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Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Tuğba Yardımcı  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başlatıldı

Trabzon

Of Cumhuriyet Başsavcılığı, Of Devlet Hastanesinde tartıştığı çarşaflı iki kadına hakarette bulunan kadın hakkında soruşturma başlattı.

Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

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