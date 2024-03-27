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Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçiden 2'si öldü

Trabzon'un Hayrat ilçesinde göçük altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti, diğerini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İzzet Keleş  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Trabzon'da göçük altında kalan 3 işçiden 2'si öldü Fotoğraf: Mustafa Yaşar / AA

Trabzon

Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, AA muhabirine, Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldiğini söyledi.

Elmastaş, bölgede çalışan 3 işçinin toprak altında kaldığını belirterek, "Maalesef ekipler işçilerimizden 2'sinin cansız bedenine ulaştı. Diğer işçimizin de kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." dedi.

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