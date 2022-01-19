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Trabzon'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Hekimimizin elinde bir yaralanma mevcut. Tendon kesisi olma ihtimali var. Belki ameliyat olması da gerekecek." dedi.

Gazi Nogay   | 19.01.2022
Trabzon'da doktoru darbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı

Trabzon

Trabzon'da muayene olmak için geldiği hastanede doktoru darbettiği ileri sürülen kişi, gözaltına alındı.

İddiaya göre, dün akşam saatlerinde Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kaşüstü Kampüsü'ne gelen bir kişi, randevusu olmadan muayene olmak istedi.

Görevlilerin uyarısına aldırış etmeyen kişi, ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor Mahmut Günay ile tartıştı. Yaşanan arbedede doktorun elindeki bir parmağında kırık oluştu.

Şikayet üzerine polis ekiplerince gözaltına alınan kişi, emniyete götürüldü.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AA muhabirine, olayın takipçisi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Maalesef yine bir doktorumuza saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hekimimizin elinde bir yaralanma mevcut. Tendon kesisi olma ihtimali var. Belki ameliyat olması da gerekecek. Bu olaylar oldukça ve toplum bu tür aciz, karaktersiz insanları içinde barındırdıkça kaybeden yine toplum olacaktır. Yazıklar olsun bu kişilere."

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