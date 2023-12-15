Trabzon Havalimanı'ndaki pist onarım çalışması tamamlandı
Trabzon Havalimanı'nda 6 saat süren pist onarım ve bakım çalışması sona erdi.
Trabzon
Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici inşaat firması ekiplerinin pistte 10.00'da başlattığı çalışmalar, 16.00 itibarıyla tamamlandı.
Yetkililer, çalışmanın tamamlanması ile ara verilen seferlere 16.00'dan itibaren yeniden başlandığını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.