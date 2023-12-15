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Trabzon Havalimanı'ndaki pist onarım çalışması tamamlandı

Trabzon Havalimanı'nda 6 saat süren pist onarım ve bakım çalışması sona erdi.

Hakan Burak Altunöz  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Trabzon Havalimanı'ndaki pist onarım çalışması tamamlandı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

Karayolları Genel Müdürlüğü ile yüklenici inşaat firması ekiplerinin pistte 10.00'da başlattığı çalışmalar, 16.00 itibarıyla tamamlandı.

Yetkililer, çalışmanın tamamlanması ile ara verilen seferlere 16.00'dan itibaren yeniden başlandığını bildirdi.

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