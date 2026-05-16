Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Müzesi kapılarını AA'ya açtı Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) bağlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığındaki müzede 16. yüzyıldan bu yana çeşitli ordular tarafından kullanılan top, obüs ve havanlar sergileniyor.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde konuşlu Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Müzesi'nde Türk, Rus, Fransız, Belçika, Avusturya ve Almanya ordularının çeşitli dönemlerde kullandığı değişik tip ve çapta 65 top ve obüs yer alıyor.

Müze bahçesi, kapalı alan ve şeref salonu olmak üzere 3 bölümden oluşan yapıda, Memlükler tarafından 16. yüzyılda kullanılan küçük top da sergilenen en eski top olarak dikkati çekiyor.

Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'un fethinde kullandığı "Şahi" top ile Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelere sekiz kez gidip gelen "Gazi Kovan"ın da sergilendiği müze, kapılarını Anadolu Ajansına (AA) açtı.

Müzedeki eserler arasında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün okulu ziyaretinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı ve silah arkadaşlarına ithaf ettiği mesajı ile 1934'te İran Şahı Rıza Pehlevi'ye memnuniyetlerini dile getirdiği yazı da yer alıyor.

Ayrıca, 1936'da Ankara Polatlı'daki Metris Topçu Atış Okulu'nda icra edilen bir tatbikat esnasında Atatürk'ün oturduğu koltuk da müzede muhafaza ediliyor.

Şahi toplarının en ağırı bu müzede sergileniyor

Müze ve Kütüphane Kısım Amiri Topçu Kıdemli Başçavuş Şenol Karadağ, sınıfın tarihsel gelişimini gelecek nesillere aktarmak için 1973'te müzenin açıldığını belirtti.

Müzede çok değerli objelerin bulunduğunu ifade eden Karadağ, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı 130 Şahi topun en ağırının burada yer aldığını söyledi.

Bu topun Edirne'den İstanbul'a getirilişinin topçuluk tarihinde "koşulu topçu"nun başlangıcı olduğunu ifade eden Karadağ, "Lastik tekerlekli toplar, Cumhuriyet dönemi sonrasında kullanılmış ve günümüz itibarıyla envanterden çıkarılmıştır." bilgisini verdi.

"Tombak ustaları, 40-45 yıldan fazla yaşamamışlar"

Müzede 13 ila 20. yüzyılda çeşitli ordularda kullanılan savaş araçlarının da olduğunu belirten Karadağ, şunları söyledi:

"At alın zırhı, miğfer ve kalkan tombak sanatıyla imal edilmiş ve birinci sınıf tarihi eser kapsamındadır. Tombak sanatı altın, demir, gümüş ve bakırın çeşitli oranlarda karıştırılarak elde edilen madenin cıva ya da siyanür ile işlenmesiyle oluşur. Cıva ya da siyanürün kullanılması nedeniyle tombak ustaları, 40-45 yıldan fazla yaşamamışlardır. Yaptıkları eserler bu nedenle birinci sınıf tarihi eser kapsamındandır."

"Osmanlı tarafından üretilen ilk piyade tüfeği müzede bulunuyor"

Müzede çeşitli tüfek ve tabancaların yer aldığını belirten Karadağ, bunların 19 ve 20. yüzyıllarda kullanılan aletler olduğunu ifade etti.

Karadağ, müzede bulunan ay yıldızlı piyade tüfeğinin Osmanlı tarafından üretilen ilk piyade tüfeği olduğunu da söyledi.

Kurtuluş Savaşı döneminde birçok kez doldurularak cepheye yeniden gönderilen "Gazi Kovan'ın da müzede yer aldığını aktaran Karadağ, "Gazi Kovan, Kurtuluş Savaşı'nda farklı cephelere 8 kez gidip gelmiş, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyetin ilanında 101'inci pare top atışında kullanılmış ve müzemizde sergilenmeye başlamıştır." dedi.