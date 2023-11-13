Dolar
28.59
Euro
30.53
Altın
1,936.88
ETH/USDT
2,045.00
BTC/USDT
36,776.00
BIST 100
7,707.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze’nin Han Yunus şehrindeki Nasser Hastanesi önünden yayındayız.
logo
Gündem

"TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı

Diyarbakır'da annesi, ablası ve yakınlarının da bulunduğu 33 kişiden 10 bin ile 170 bin lira arasında para alarak haksız kazanç elde eden tutuklu Yener T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Aziz Aslan  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
"TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı

Diyarbakir

Diyarbakır'da "TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiden 10 bin ile 170 bin lira arasında değişen miktarda para alarak dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle tutuklanan kadın hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, 11 Mayıs'ta tutuklanan sanık Yener T. hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanık Yener T'nin çevresindeki kişilere Yenişehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca ihtiyaç sahiplerine TOKİ tarafından yapılan binalardan kuraya girilmeksizin el altından daire verileceğini belirttiğine yer verildi.

Yener T'nin bu kişilere, ikamet ettiği TOKİ dairesinin de kurumda iletişim halinde olduğu çalışanlar tarafından kendisine verildiğini anlattığı ifade edilen iddianamede, sanığın, daire teslimlerinin 2-3 yılda bir olduğunu belirterek kendisine inanan eş, dost ve akrabalarından oluşan 33 kişiden elden veya banka hesabına havale yoluyla haksız kazanç elde ettiği kaydedildi.

Kızından şikayetçi oldu

31 müştekinin ifadelerinin yer aldığı iddianamede, mağdurların sanığa ne kadar para verdikleri ve sanıktan şikayetçi oldukları da yer aldı.

Sanığın annesi F.K, ifadesinde şunları kaydetti:

"Kızım Yener, Diyarbakır merkezde yapımına başlanan ve devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire verdiklerini söyledi. Bunu kabul ederek, Yener'e toplamda 45 bin 530 lira para verdim. Beni dolandıran Yener T'den şikayetçiyim."

Mağdurlardan abla G.K. de Yener T'nin, öz kardeşi olduğunu belirterek, ifadesinde şöyle dedi:

"2019'un aralık ayında Yener T. evime gelerek 'Sen kirada oturuyorsun, sana TOKİ'den ev alalım.' dedi. Diyarbakır merkezde bulunan, yapımı devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire verdiklerini söyledi. Bu amaçla Yener'e toplamda 58 bin lira verdim. Yener T'den şikayetçiyim."

Z.K. ise akrabalarının önerisi üzerine TOKİ'den ev almak için Yener T. ile tanıştığını belirterek, ifadesinde şunları söyledi:

"Yener bana Diyarbakır merkezde bulunan, yapımına başlanan ve devam eden TOKİ evlerinden el altından kuraya girmeden daire verdiklerini söyledi. Ben de kabul ettim ve Yener'e toplamda 170 bin lira verdim."

İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Şüphelinin güven oluşturarak müşteki beyanlarında geçen miktarlar kadar elden nakit para almak ve hesabına havale yapılmasını sağlamak suretiyle haksız menfaat elde ederek üzerine atılı dolandırıcılık suçunu işlediği hususunda yeterli şüpheye ulaşıldığından cezalandırılması talep olunur. Müştekilerden F.K'nin şüphelinin annesi olması sebebiyle TCK'nin 167/1-b maddesi uyarınca hakkında şahsi cezasızlık sebebinin bulunması dolayısıyla şüpheliye annesine karşı olan eylemiyle ilgili ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır."

İddianamede, tutuklu sanık Yeter T. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 96 yıldan 320 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aydın'da sağanak yaşamı olumsuz etkiledi
"TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı
Batı Karadeniz ile Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri için sağanak uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in bugün Filistin'de yapmış oldukları tam manasıyla bir katliam, soykırımdır
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail, sürdürdüğü katliamlarla kirli dezenformasyon kampanyası da yürütüyor

Benzer haberler

"TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı

"TOKİ'den kurasız ev" vaadiyle annesi dahil 33 kişiyi dolandırdı

Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti

Besiciler dönüş yolculuğunu erteleyince kuzular yaylada doğdu

İş insanı Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından dava

İş insanı Uğur Akkuş'a kripto para dolandırıcılığından dava

Üstün yetenekli çocuklar seralarda çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor

Üstün yetenekli çocuklar seralarda çiçek ile tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor

Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan sanığa hapis istemi

Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan sanığa hapis istemi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet