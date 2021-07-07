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TOKİ'de yeni evlerine kavuşan vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kocaeli'de, "TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni"nin ardından yeni evlerine kavuşan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

İbrahim Aktaş   | 07.07.2021
TOKİ'de yeni evlerine kavuşan vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kocaeli

TOKİ tarafından Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi'nde inşa edilen sitede, canlı bağlantıyla anahtar teslimi ve kurdele kesimi yapıldı.

Törende konut anahtarlarını teslim alan Muttalip Yılmaz, AA muhabirine, dairelerinin güzel olduğunu, evlerine yerleştiklerini söyledi.

Oğlu Burak Yılmaz'ın anahtar tesliminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine çay içmeye davet ettiğine değinen Yılmaz, "İnşallah yolu düşerse gelir, söz verdi, bakalım. Çocuklarım Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor." ifadesini kullandı.

Burak Yılmaz (6) da "Recep dede çaya bekliyorum" diyerek davetini yineledi.

Nurdagül Durmaz ise Erdoğan'a kendilerine bu imkanı sağladığı için çok teşekkür ederek, bir çok ailenin ev sahibi olduğunu, doğa ile iç içe korkusuz, güzel bir hayat yaşadıklarını anlattı.

Burhan Sarı da emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, bir kira öder gibi ev sahibi yaptı bizi. Çok kolay oldu. Aynı zamanda hem köy hem de şehir ortamları bize sağladığı için çocuklarımızla çok huzurluyuz. Çok güvenilir bir ortam." diye konuştu.

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