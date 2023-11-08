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TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Toplu Konut İdaresinin (TOKİ) inşasını tamamladığı 1779 sosyal konutun hak sahiplerine teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Özcan Yıldırım  | 08.11.2023 - Güncelleme : 08.11.2023
TOKİ 1779 sosyal konutu teslim etmeye başladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, TOKİ'nin milyonlarca kişinin ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye devam ettiği belirtildi.

TOKİ'nin yüz binlerce kişinin sağlam, güvenli ve iklim dostu yeni evlerine kavuşmalarını sağladığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda, Aksaray Sultanhanı 3. Etapta 158, Çorum Merkez Kuruçay'da 174, Denizli Baklan'da 94, Erzurum Aziziye Gezköy Mahallesi 1013 Konut Projesi'nde 299, Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi'nde 317, Kars Sarıkamış 3. Etapta 206, Kırşehir Mucur'da 253, Konya Akören 3. Etapta 219, Konya Yalıhüyük'te ise 59 konut olmak üzere toplam 1779 konutun inşasını tamamlayan TOKİ, anahtar teslimine de başladı. 16 Ekim'de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların teslimi kasım ayı sonuna kadar devam edecek."

"Ülkemize güvenli konut ve iş yerleri kazandırmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, bir yandan afet bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırıyor ve kentsel dönüşümle ülkemizin yapı stokunu yeniliyor, diğer yandan sosyal konut projelerimizle vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Ülke genelinde yapımı devam eden sosyal konut projelerimizden 1779'unun inşasını bitirdik. Ekim ayı itibarıyla anahtar teslimlerine başladığımız konutlarımızı, kasım sonuna kadar teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize güvenli, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu konut ve iş yerleri kazandırmaya devam edeceğiz."

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