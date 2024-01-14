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Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde kar aralıklarla devam ediyor.

Ekber Türkoğlu  | 14.01.2024 - Güncelleme : 14.01.2024
Tokat'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

Tokat

Kentte kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde, ana yol ve köy yollarında kar küreme çalışması yaptı.

Çamlıbel Geçidi'nde ise trafik ekipleri sürücüleri dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Bu arada kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor.

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