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Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor

Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ekber Türkoğlu  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Tokat'ta taş ocağında çıkan yangına müdahale ediliyor

Tokat

Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangına, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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