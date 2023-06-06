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Tokat'ta sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolda ulaşım sağlanamıyor.

Erol Yıldız  | 06.06.2023 - Güncelleme : 06.06.2023
Tokat'ta sağanak nedeniyle 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yol ulaşıma kapandı

Tokat

İlçeye bağlı Gökal beldesinde sağanak nedeniyle menfezler tıkandı. Kanlıca Deresi'nin taşması sonucu 5 mahalleye ulaşımı sağlayan yolun bir bölümü su altında kaldı.

Su taşkını sonucu Kanlıca, Alparslan, Fatih Sultan Mehmet, Gaziosmanpaşa ve Kaplıca mahallelerine ulaşımı sağlayan yol, ulaşıma kapandı.

Gökal Belediyesi ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.


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