Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Tokat
İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.
Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü
Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.
Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
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