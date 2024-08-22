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Gündem

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tokat'ın Turhal ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Ekber Türkoğlu, Hüseyin Daylak  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tokat

İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.

Tokat'ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü

Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Çaylı köyündeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, ekiplerin yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını söyledi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına aldığı yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.




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