Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Vali Abdullah Köklü, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.
Tokat
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Tepekışla köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.