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DRON - Tuzla'da şantiye alanında meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında mahsur kaldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Vali Abdullah Köklü, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.

Erol Yıldız, Ekber Türkoğlu  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Tokat

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Tepekışla köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.

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