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Tokat’ın Niksar ilçesinde Ustahasan köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Tokat'ın Niksar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Ahmet Can Korkmaz, Ekber Türkoğlu  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Tokat

İlçeye bağlı Ustahasan köyünde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, Ustahasan köyünde öğleden sonra yangının çıktığını söyledi.

Hatipoğlu, "Tokat, Almus, Reşadiye ve Erbaa orman ekiplerimizi sevk ettik. Elli kişilik ekibimiz 5 arazöz ile çalışıyorlar. İlçe belediyelerimiz de destek veriyor. Şu ana kadar yangın yaklaşık 4 hektarlık alanda etkili oluyor. Ekiplerimiz yangını kontol altına almaya çalışıyor." dedi.

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