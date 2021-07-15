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Tokat'ta 'onbeşliler'den 251 şehit için 251 dakika saygı nöbeti

FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit olan 251 kişi için İstiklal Savaşı Gazisi ve İstiklal Madalyası sahibi Abdullah Gümüş'ün torunu ve Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş ve beraberindeki 2 genç 251 dakika nöbet tuttu.

Ekber Türkoğlu   | 15.07.2021
Tokat'ta 'onbeşliler'den 251 şehit için 251 dakika saygı nöbeti Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Çanakkale Savaşı dönemi askeri kıyafetiyle Tokat Valiliği önünde Türk bayrağı ile 251 şehit için 251 dakika saygı nöbeti öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Saffet Gümüş, her yıl olduğu gibi şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Programı bu sene memleketi Tokat'ta yaptıklarını dile getiren Gümüş şöyle devam etti:

"15 Temmuz halkın iradesine vurulan kötü bir silahtır. Halkın iradesini hiçe saymak istediler. Halkın iradesinin üstünde hiçbir irade yoktur. Tokat onbeşliler torunu olarak atalarımızın, dedelerimizin bırakmış olduğu bu güzel vatanı üç beş çapulcuya parçalatmaya ve böldürmeye izin vermeyeceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz. 2016 yılında FETÖ terör örgütünün devletimize, bayrağımıza saldırısını gördük. Türk halkı tabii buna izin vermedi. 251 şehidimiz oldu. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Onların anısına 251 dakikalık saygı nöbetimiz olacak. Şehitlerimiz için 251 dakika değil 251 bin saat de olsa az. Çünkü onlara vefa borcumuz var. Onları unutursak bedenimizdeki kanımız kurusun."

Vali Ozan Balcı da Cumhuriyet Meydanı'nda açılan 15 Temmuz resim sergisini gezmeden önce Gümüş ile bir süre konuştu. Gümüş, Vali Balcı'ya Türk bayrağı takdim etti.

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