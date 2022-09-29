Tokat'ta kaybolan ve iz takip köpeği "Talan"ın bulduğu yaşlı adamı Mehmetçik sırtında taşıdı
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki kişi, jandarmanın iz takip köpeği "Talan" tarafından bulundu.
Tokat
Kapaklı köyünde 2 gün önce evinden ayrılan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk'ten bir daha haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.
Öztürk, iz takip köpeği "Talan" tarafından Kapaklı köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Akkuş mevkisinde kayalık alanda ağaçların arasına sıkışmış vaziyette bulundu.
Askerlerin sırtında taşıdığı yaşlı adam, sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.