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Tokat'ta kaybolan ve iz takip köpeği "Talan"ın bulduğu yaşlı adamı Mehmetçik sırtında taşıdı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki kişi, jandarmanın iz takip köpeği "Talan" tarafından bulundu.

Ekber Türkoğlu   | 29.09.2022
Tokat'ta kaybolan ve iz takip köpeği "Talan"ın bulduğu yaşlı adamı Mehmetçik sırtında taşıdı

Tokat

Kapaklı köyünde 2 gün önce evinden ayrılan 81 yaşındaki Bahattin Öztürk'ten bir daha haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı.

Öztürk, iz takip köpeği "Talan" tarafından Kapaklı köyüne yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Akkuş mevkisinde kayalık alanda ağaçların arasına sıkışmış vaziyette bulundu.

Askerlerin sırtında taşıdığı yaşlı adam, sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim edilecek.

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