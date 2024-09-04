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Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Ekber Türkoğlu, Ahmet Can Korkmaz  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı Fotoğraf: Ahmet Can Korkmaz/AA

Tokat

Ordu'dan Şanlıurfa'ya giden tarım işçilerini taşıyan, Cengiz G. idaresindeki 02 ABZ 139 plakalı minibüs, Kayapaşa Mahallesi'nde devrildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 20 kişi, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, AA muhabirine, fındık işçilerini taşıyan minibüsün ilçe girişinde devrildiğini belirterek, yaralananlar arasında çocukların da bulunduğunu ifade etti.

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