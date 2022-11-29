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Tokat'ta doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde doktoru darbeden hasta yakını, polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının doktoru darbetme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ekber Türkoğlu, Erol Yıldız   | 29.11.2022
Tokat'ta doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı

Tokat

Alınan bilgiye göre, annesi Yüksel Y'yi (73) Erbaa Devlet Hastanesi'ne götürüp dahiliye uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin'e muayene ettirmek isteyen Cafer Y'ye (47), randevusu bulunmaması nedeniyle olumsuz cevap verildi.

Ayrılıp bir süre sonra tekrar hastaneye dönen Yüksel Y. ve Cafer Y'ye yine randevusuz muayene yapılamayacağı söylendi. Bunun üzerine Cafer Y, Ergin'i darbetti. Hastaneden darp raporu alan Ergin, zanlıdan şikayetçi oldu.

Cafer Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ergin, gazetecilere, 2,5 aydır Erbaa'da görev yaptığını, sabah saatlerinde gelen bir hasta yakınının annesine bakılmasını istediğini söyledi.

Randevusu olmadığını, bu nedenle bakamayacağını söylediği halde aynı kişilerin tekrar geldiğini anlatan Ergin, "Poliklinikten geç çıktım, yalnızdım. Beklememelerini, öğle arasına girdiğimizi ve bakamayacağımı tekrar söyledim. Hastanın oğlu yüzüme vurdu, boğazımı sıkmaya başladı. Sonra beni poliklinikten dışarı attı. Yere düştüm. Hala boğazımı sıkmaya devam ediyordu. Oradaki sekreter hanımlar aldılar üstümden." dedi.

Meslektaşlarının başına bu tür olayların sıkça geldiğini belirten Ergin, "Suçlu serbest bırakılıyor. Serbest bırakılmasın, cezasını sonuna kadar alsın istiyoruz. Birisinin gelip bize bunu yapmaya hakkı yok. Bir şeyleri götürmeye çalışıyoruz, hasta mağdur olmasın, işler yürüsün diye." ifadesini kullandı.

Zanlı, darbettiği doktorla tekerlekli sandalyedeki annesini yere düşürdü

Öte yandan Cafer Y'nin Ergin'i darbetme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, zanlının poliklinikten içeri girerek Ergin'i darbedip dışarı savurması, Ergin'in tekerlekli sandalyedeki Yüksel Y'yi çarparak yere düşmeleri ve yaşanan kargaşa yer alıyor.

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