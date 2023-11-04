Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,840.70
BTC/USDT
34,761.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Gündem

Tokat'ta atık kağıtlar kooperatif öncülüğünde gelire dönüşüyor

Tokat'ın Turhal ilçesindeki Birlik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi üyeleri, atık kağıtlardan sepet yapıp satarak gelir elde ediyor.

Ekber Türkoğlu  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Tokat'ta atık kağıtlar kooperatif öncülüğünde gelire dönüşüyor Fotoğraf: Ekber Türkoğlu/AA

Tokat

Kooperatifte haftada 3 gün dörder saat eğitim verilen kursiyerlere, atık kağıtlardan sepet örülmesi öğretiliyor. Eski kağıtları keserek şerit oluşturan kursiyerler, bunları örgü şişi ile kıvırarak çubuk oluşturuyor.

Elde edilen çubuklar da akrilik boya ve vernik karışımıyla boyanıyor. Bu sayede sertleşen çubuklarla sepet örülüyor. Örülen sepetler tekrar verniklenip kurutulduktan sonra satışa sunuluyor.

Kursiyerler, çapı 10 santimetreden 50 santimetreye kadar çeşitli ebatlarda ve farklı kullanım amaçlı sepet üretiyor. Sepetlerin fiyatları ise ebadına göre 200 ila 3 bin lira arasında değişiyor.

Üretilen sepetler, sosyal medya aracılığı ve dernek binasında satılarak kursiyerlere gelir sağlanıyor.

Birlik Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mehtap Yanıkdemir, AA muhabirine, kooperatiflerini 2017'de kurduklarını söyledi.

Kooperatif bünyesinde yöresel ürünler ve el sanatları alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Yanıkdemir, yöresel ürünlerle ilgili Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteğiyle Ballıca Mağarası yakınlarında satış yeri açtıklarını dile getirdi.

El sanatları üzerine de çalışmaları bulunduğunu anlatan Yanıkdemir, şunları kaydetti:

"El sanatları öğretmeni Yasemin hocamla ilçemizdeki atık kağıtları değerlendirerek bu sepetlerimizi elde ediyoruz. Sepetlerimizi pek çok ile de gönderiyoruz. Yaklaşık 25 kursiyerimiz var. Kadınlarımıza da ekonomik destek sunmuş oluyoruz. Ürettikleri ürünlerin satışı kooperatifimizde de yapılıyor. Satış yapılan ürünlerin karı arkadaşlarımıza dağıtılıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Petrolleri reklamı"nın sahte olduğunu bildirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu hiçbir şekilde bizim için muhatap alınabilir biri değil artık
Tokat'ta atık kağıtlar kooperatif öncülüğünde gelire dönüşüyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'de yaşananları üzüntüyle takip ediyor

Benzer haberler

Tokat'ta atık kağıtlar kooperatif öncülüğünde gelire dönüşüyor

Tokat'ta atık kağıtlar kooperatif öncülüğünde gelire dönüşüyor

Coğrafi işaretli Niksar cevizini kadınlar kırarak kabuklarından ayırıyor

Tokat'ta hasadı tamamlanan soğanda 13 bin tona yakın rekolte bekleniyor

Tokat'ta ortaokul öğrencisi ilk bursunu Filistin'e bağışladı

Tokat'ta ortaokul öğrencisi ilk bursunu Filistin'e bağışladı
Tokat'ta teyzeler şiir okuyarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

Tokat'ta teyzeler şiir okuyarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladılar

Tokat'ın Çıkrık köyündeki güreş kulübünde spora yeni yetenekler kazandırılıyor

Tokat'ın Çıkrık köyündeki güreş kulübünde spora yeni yetenekler kazandırılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet