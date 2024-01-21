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Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Tokat'ta 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde kar yağışı etkili oldu.

Ekber Türkoğlu  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Tokat'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

Tokat

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve yüksek kesimlerde daha çok etkili olan kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Karayolları ekipleri bölgede çalışmalar için hazır bekletiliyor. ​​​​​​​

Kar yağışının etkili olduğu Sivas-Tokat kara yolunun Çamlıbel geçidinde yağış sürüyor.

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